ALES/2 başvuruları başladı mı? 2021 ALES/2 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ALES/2 başvuruları başladı mı? 2021 ALES/2 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar, 2021 ALES/2 başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki ALES başvuruları başladı mı? 2021 ALES/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/2) başvuruları için araştırmalar sürüyor.

Akademisyen olma hayali kuran binlerce öğrenci, ''2021 ALES/2 başvuruları başladı mı?'' sorusuna yanıt arıyor.

ÖSYM tarafından ALES başvurularına ilişkin bir duyuru yayınlandı. Bu duyuru ile birlikte ALES başvuruları resmen başlamış oldu.

Yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılacağı 2021 ALES/2 başvuruları, ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuna göre yapılacak.

Peki, 2021 ALES/2 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, ALES/2 başvuru süreci ile ilgili bilgiler...

2021 ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte 2021 ALES/2 sınav başvuru ekranı açıldı.

3 Ağustos 2021 Salı günü yani bugün itibarıyla başlayan ALES/2 başvuruları, 11Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru tarihini kaçıran adaylar, 17 Ağustos 2021 tarihinde geç başvuruda bulunabilecek. 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek olan ALES/2 sonuçları, 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 ALES/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/ 2 sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

145 TL olan ALES başvuru ücreti, ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarından ya da kartlı ödeme sistemi olan ''odeme.osym.gov.tr'' adresinden ödenebilecek.