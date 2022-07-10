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- ALES/2 geç başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
ALES/2 geç başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- 10.07.2022 - 14:02
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 21 Ağustos'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvurularının ardından gözler geç başvuru tarihine çevrilmiş durumda..
Uzun zamandır ALES için hazırlanan adaylar, bu konudaki detaylara kısa süre içerisinde ulaşmak istiyor.
Adaylar arama motorlarına, "Peki, ALES/2 geç başvurusu ne zaman başlayacak?" sorusunu yazmaaya başladı.
Peki, ALES/2 geç başvurusu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...
ALES/2 geç başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Adaylar, sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
ALES başvurusu nasıl yapılır?
ALES başvuru ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
ALES geç başvuru tarihi ne zaman?
ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.