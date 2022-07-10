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    ALES/2 geç başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

    21 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvurularının ardından gözler geç başvuru tarihlerine çevrildi.
    • 10.07.2022 - 14:02
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    ALES/2 geç başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 21 Ağustos'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvurularının ardından gözler geç başvuru tarihine çevrilmiş durumda..

    Uzun zamandır ALES için hazırlanan adaylar, bu konudaki detaylara kısa süre içerisinde ulaşmak istiyor.

    Adaylar arama motorlarına, "Peki, ALES/2 geç başvurusu ne zaman başlayacak?" sorusunu yazmaaya başladı.

    Peki, ALES/2 geç başvurusu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

    ALES/2 geç başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

    Adaylar, sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

    ALES başvurusu nasıl yapılır?

    ALES başvuru ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

    ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

    ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

    ALES/2 geç başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlayacak? #1


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