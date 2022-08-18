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ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Bu yılın ikinci ALES sınavına sayılı günler kaldı.Sınavın hangi tarihte yapılacağı ve sınav yerlerinin belli olup olmadığı merak konusu oldu..