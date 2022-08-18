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    ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

    Bu yılın ikinci ALES sınavına sayılı günler kaldı.Sınavın hangi tarihte yapılacağı ve sınav yerlerinin belli olup olmadığı merak konusu oldu..
    • 18.08.2022 - 16:35
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    ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

    2022 yılının ikinci ALES sınavı olan ALES/2'nin hangi tarihte yapılacağı merak uyandırdı.Sınava sayılı günler kala sınava başvuru yapan adaylar sınav tarihi hakkında araştırma yapıyor.

    ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı için giriş belgeleri yayınlandı.Sınava girecek adaylar ÖSYM AİS sistemi aracılığıyla sınav yerlerini öğrenebilirler.

    ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu mu? #1

    Adaylar, sınava girecekleri sınav giriş belgesini ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile çıkartabilecekler.

    ALES/2 sınavı ne zaman?

    Yılın ikinci ALES sınavı 21 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek.Sınav saat 10.15'te başlayacak.


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