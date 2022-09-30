ALES/3 başvuruları başladı mı? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar?

ALES/3 başvuruları başladı mı? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar?

ALES/3 sınavı için başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru ücretlerinin ne kadar olduğu belli oldu.İşte ALES/3 sınavı hakkında tüm merak edilenler..

ALES/3 sınavına girecek adaylar uzun süredir başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor.

Sınava girecek olan adaylar, büyük bir merakla başvuru sürecini takip ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan ALES/3 sınavı için merak edilenleri sizler için derledik.

ALES/3 başvuruları başladı mı?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) için başvurular bugün itibariyle başladı.ALES/3 sınavı için başvurular 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar ALES/3 başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecekler.

ALES/3 başvuru ücreti ne kadar?

ALES/3 sınavı için başvuru ücreti belli oldu.Buna göre sınav başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi.

Sınava girecek olan adaylar sınav ücretini belirlenen bankalar üzerinden yada ÖSYM’nin internet sayfasındaki e-İşlemler bölümünde yer alan "Ödemeler" kısmından yatırabilecekler.

ALES/3 ne zaman?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.