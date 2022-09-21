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    ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

    2022 yılının son ALES sınavı olan ALES/3 hakkında merak edilenler gündeme geldi.İşte sınavın detayları..
    • 21.09.2022 - 10:54
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    ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

    ALES sınavı her yıl 3 oturum şeklinde gerçekleştiriliyor.2022 yılında ilk iki ALES sınavı tamamlandı.

    ALES/3 sınavına girecek adaylar sınav hakkında merak ettikleri konulara cevap aramaya başladı.ALES/3 sınavı başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ücreti ne kadar ve sınav ne zaman gibi sorular yanıt arıyor.

    İşte yılın son ALES sınavı hakkında merak edilen tüm soruların cevapları..

    ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? #1

    ALES/3 başvuru tarihi

    2022 yılının son ALES sınavı olan ALES/3 için başvuru işlemleri 30 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.Başvurular 10 Ekim tarihine kadar devam edecek..

    ALES/3 sınav ücreti

    ALES/3 sınavı için belirlenen ücret henüz açıklanmadı.Ancak yılın ilk iki sınavında bu ücret 185 lira olarak belirlendi.ALES/3 sınav ücreti başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra netleşecek.

    ALES/3 sınavı ne zaman?

    ALES/3  sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek..


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