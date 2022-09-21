ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

2022 yılının son ALES sınavı olan ALES/3 hakkında merak edilenler gündeme geldi.İşte sınavın detayları..

ALES sınavı her yıl 3 oturum şeklinde gerçekleştiriliyor.2022 yılında ilk iki ALES sınavı tamamlandı.

ALES/3 sınavına girecek adaylar sınav hakkında merak ettikleri konulara cevap aramaya başladı.ALES/3 sınavı başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ücreti ne kadar ve sınav ne zaman gibi sorular yanıt arıyor.

İşte yılın son ALES sınavı hakkında merak edilen tüm soruların cevapları..

ALES/3 başvuru tarihi

2022 yılının son ALES sınavı olan ALES/3 için başvuru işlemleri 30 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.Başvurular 10 Ekim tarihine kadar devam edecek..

ALES/3 sınav ücreti

ALES/3 sınavı için belirlenen ücret henüz açıklanmadı.Ancak yılın ilk iki sınavında bu ücret 185 lira olarak belirlendi.ALES/3 sınav ücreti başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra netleşecek.

ALES/3 sınavı ne zaman?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek..