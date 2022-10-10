ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 sınavı ne zaman?

ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 sınavı ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) başvurularının ne zaman biteceği merak ediliyor.İşte ALES/3 hakkında merak edilenler..

ALES/3 sınavı için geri sayım başlarken sınava başvuru yapmak isteyen adaylar başvuruların hangi tarihe kadar yapılacağını araştırıyor.

Konu hakkında internette aramları hız kazanırken adaylar "ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?" ve "ALES/3 sınavı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor.

Peki, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek ve ALES/3 sınavı hangi tarihte yapılacak.

ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?

30 Eylül 2022 tarihinde başlayan ALES/3 sınavı için başvurular 10 Ekim (bugün) saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

ALES/3 sınavı ne zaman?

2022 yılının 3. ve son ALES sınavı olan ALES/3 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES/3 sınavı sonuçları ise 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.