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    ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 sınavı ne zaman?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) başvurularının ne zaman biteceği merak ediliyor.İşte ALES/3 hakkında merak edilenler..
    • 10.10.2022 - 10:22
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    ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 sınavı ne zaman?

    ALES/3 sınavı için geri sayım başlarken sınava başvuru yapmak isteyen adaylar başvuruların hangi tarihe kadar yapılacağını araştırıyor.

    Konu hakkında internette aramları hız kazanırken adaylar "ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?" ve  "ALES/3 sınavı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor.

    Peki, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek ve ALES/3 sınavı hangi tarihte yapılacak.

    ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 sınavı ne zaman? #1

    ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?

    30 Eylül 2022 tarihinde başlayan ALES/3 sınavı için başvurular 10 Ekim (bugün) saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

    ALES/3 sınavı ne zaman?

    2022 yılının 3. ve son ALES sınavı olan ALES/3 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

    ALES/3 sınavı sonuçları ise 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.


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