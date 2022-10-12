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ALES/3 geç başvuru tarihi belli oldu mu? ALES/3 geç bavşuruları ne zaman yapılacak?

ALES/3 geç başvuru tarihi belli oldu mu? ALES/3 geç bavşuruları ne zaman yapılacak?

ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? ALES/3 sınavı geç başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen soruların cevabı..