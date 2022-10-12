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    ALES/3 geç başvuru tarihi belli oldu mu? ALES/3 geç bavşuruları ne zaman yapılacak?

    ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? ALES/3 sınavı geç başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen soruların cevabı..
    • 12.10.2022 - 14:58
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    ALES/3 geç başvuru tarihi belli oldu mu? ALES/3 geç bavşuruları ne zaman yapılacak?

    30 Eylül 2022 tarihinde başyalan ALES/3 sınavı başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde sonlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimiyle beraber ALES/3 sınavı geç başvuru tarihleri de belli oldu.

    Başvuru tarihini kaçıran adaylar ALES/3 geç başvuru tarihlerini yakından takip ediyor.

    2022 yılının 3. ve son ALES sınavı olan ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.Sınav sonuçları ise 9 Aralık 2022 yılında açıklanacak.

    Peki ALES/3 sınavı geç başvuruları hangi tarihte yapılacak.Son günlerde sıkça araştırılan bu soru yanıt buldu.

    ALES/3 geç başvuru tarihi belli oldu mu? ALES/3 geç bavşuruları ne zaman yapılacak? #1

    ALES/3 geç başvuru tarihi

    ALES/3 sınavı için geç başvurular 18 Ekim 2022 tarihinde yapılabilecek.


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