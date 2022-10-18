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    ALES/3 geç başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? ALES/3 sınavı ne zaman?

    10 Ekim'de biten ALES/3 başvuru sürecini kaçıran adaylar geç başvuru tarihini beklemeye başladı. Peki ALES/3 geç başvuru tarihi belli oldu mu?İşte tüm merak edilenler..
    • 18.10.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 09:53
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    ALES/3 geç başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? ALES/3 sınavı ne zaman?

    2022 yılının üçüncü ve son ALES sınavı olan ALES/3 için geç başvuru tarihleri adaylar tarafından araştırılmaya başladı.Sınava başvuru yapmak isteyen fakat başvuru gününü kaçıranlar için son bir geç başvuru alınacak.

    Geç başvuru tarihleri büyük merak uyandırırken ÖSYM geç başvuru tarihlerini açıkladı.30 Eylül 2022 tarihinde başlayan ALES/3 başvuruları 10 Ekim 2022'de son bulmuştu.

    Bu süre içerisinde başvuru yapmayanlar geç başvuru tarihini beklemeye başladı.Peki ALES/3 geç başvuru tarihi nedir? İşte cevabı..

    ALES/3 geç başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? ALES/3 sınavı ne zaman? #1

    ALES/3 geç başvuru tarihi

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı geç başvuruları 18 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek.ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

    ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

    Başvurular nasıl yapılacak?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

     


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