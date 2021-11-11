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- ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı: 2021-ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı
ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı: 2021-ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 14:30
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021 ALES/3) girecek olan adaylar, ALES/3 sınavı giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ederken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.
ÖSYM, 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2021 ALES/3 sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Peki 2021 ALES/3 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2021 ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı...
2021 ALES/3 SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 ALES/3 sınava giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.''
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2021 ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI