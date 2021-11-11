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    ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı: 2021-ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı

    ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte 2021-ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 14:30
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    ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı: 2021-ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021 ALES/3) girecek olan adaylar, ALES/3 sınavı giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ederken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

    ÖSYM, 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2021 ALES/3 sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

    Peki 2021 ALES/3 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2021 ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı...

    2021 ALES/3 SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 ALES/3 sınava giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    ''21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.''

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

    21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    2021 ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

    ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı: 2021-ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı #1

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