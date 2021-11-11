ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı: 2021-ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte 2021-ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021 ALES/3) girecek olan adaylar, ALES/3 sınavı giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ederken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

ÖSYM, 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2021 ALES/3 sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Peki 2021 ALES/3 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2021 ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı...

2021 ALES/3 SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 ALES/3 sınava giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.''

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.