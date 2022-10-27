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- ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınavı ne zaman?
ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınavı ne zaman?
- 27.10.2022 - 10:38
2022 yılının üçüncü ve son ALES sınavı için geri sayım başladı. ALES/3 sınavına girecek adaylar merakla sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını araştırmaya başladı.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular 30 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Başvuru yapan adaylar sınav tarihini beklemeye başladı.
Başvurularını yapan adaylar internette 'ALES ne zaman?', 'ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu' sorularına yanıt arıyor.
Sınav giriş yerleri belli oldu mu?
ALES/3 Sınav giriş yerlerini gösteren sınav belgesinin ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. Fakat sınav giriş yerlerinin sınavdan 15 gün önce erişime açılması bekleniyor.
ALES/3 sınavı ne zaman?
ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak..