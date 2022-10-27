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ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınavı ne zaman?

ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından yılda üç kez yapılan ALES sınavı için bekleyiş sürüyor. Başvurularını yapan adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını öğrenmek istiyor..