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ALES/3 sınavı ne zaman? ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

ALES/3 sınavı ne zaman? ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

ALES/3 sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. İşte ALES/3 ile ilgili merak edilenler..