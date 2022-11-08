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    ALES/3 sınavı ne zaman? ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

    ALES/3 sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. İşte ALES/3 ile ilgili merak edilenler..
    • 08.11.2022 - 11:14
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    ALES/3 sınavı ne zaman? ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

    2022 yılının son ALES sınavı olan ALES/3 için geri sayım başladı. ALES/3 sınavına girecek adaylar sınavın ne zaman yapılacağını ve sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını araştırmaya başladı.

    ALES/3 sınavına az bir süre kala sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgeleri merak konusu haline geldi. Sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak uyandırdı.

    Sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayınlanacak. Henüz erişime açılmayan ALES/3 sınav giriş belgelerinin Kasım ayının başlarında açıklanması bekleniyor.

    ALES/3 sınavı ne zaman? ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? #1

    ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

    2022'nin son ALES sınavı ALES/3 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.


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