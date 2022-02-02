Anaokulu-ana sınıfı desteği 2022: Anaokulu desteği ne zaman verilecek, nasıl başvurulur?

Anaokulu-ana sınıfı desteği 2022: Anaokulu desteği ne zaman verilecek, nasıl başvurulur?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anaokulu/ana sınıfı desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacak. Peki anaokulu desteği ne zaman verilecek, nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada anaokulu/ana sınıfı desteği ile ilgili bilgi vermişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından anaokulu/ana sınıfı desteğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Destek programı için yılda 500 milyon lira kaynak ayıracaklarını ifade eden Yanık, çeşitli tematik sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı hanelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini belirtti.

Peki Anaokulu desteği ne zaman verilecek, kimler alabilecek? Anaokulu-ana sınıfı desteği başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte 2022 Anaokulu-ana sınıfı desteği hakkında merak edilenler...

ANAOKULU-ANA SINIFI DESTEĞİ NE ZAMAN, KİMLERE VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin anaokulu/ana sınıfına devam edecek olan çocuklarının desteklenmesine ilişkin böylesine kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, desteğin detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunup Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokuluna/ana sınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak biz karşılayacağız. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile belirleyeceğimiz destek tutarını her yıl ağustos ayına kadar vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız.

Bu yardım programımız için yılda 500 milyon lira kaynak ayıracağız. Böylece ilk kez uygulanacak anaokulu/ana sınıfı desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerimizdeki 1 milyon çocuğumuzun anaokulu/ana sınıfına gitmesini sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunacağız."

Hayata geçirilecek yeni destek programının önemine dikkat çeken Bakan Yanık, "3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi anaokulu/ana sınıfına devam etmelerini çok önemsiyoruz. Yeni desteğimizin, çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına hazırlanmalarında önemli katkısı olacağı hiç şüphesiz. Hiçbir maliyet, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızdan önemli değildir." değerlendirmesinde bulundu.

ANAOKULU-ANA SINIFI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Yanık, destek için başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağını, başvuru tarihinin gelecek günlerde belirleneceğini kaydetti.