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    Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü: Öğretmene yapılan davranış kabul edilemez

    Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü: Öğretmene yapılan davranış kabul edilemez

    Sosyal medyada gündeme gelen görüntüyle özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı kabul edilmez davranışlarda bulunduğu belirtilip, soruşturma başlatıldığı açıklandı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 23:12
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 23:28
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    Ankara'da bir özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı olan davranışlarının kaydedildiği ve sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti.

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Twitter'da açılan '#öğretmen' etiketi altında yorum yapan binlerce kişi, işlem yapılmasını istedi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "İlimizdeki bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/ soruşturma başlatılmıştır" dedi.

    Ders anlatan öğretmene saygısız davranış VİDEO

    Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü: Öğretmene yapılan davranış kabul edilemez #1

    Ders anlatan öğretmene saygısız davranış - HABER İÇİN TIKLAYIN

    Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü: Öğretmene yapılan davranış kabul edilemez #2


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