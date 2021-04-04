Ankara'da uzaktan eğitimle ilgili karar alındı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verdi.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, son dönemde artan koronavirüs kaynaklı vakalar karşısında yeni kararlar aldı.

Salgınla mücadele kapsamında halk sağlığının korunması, salgının yayılım hızının kontrol altında tutularak kamu düzeni açısından oluşturduğu risklerin yönetilmesi amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Ankara'da salgının seyri, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlendiği ve gerekli değerlendirmeler yapılarak tedbirler alındığı anımsatıldı.

TAM ZAMANLI UZAKTAN EĞİTİM

Kurul, yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

12'nci sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDİLECEK OKULLAR

"Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine, ilkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine,





TAM ZAMANLI UZAKTAN EĞİTİME GEÇEN SINIFLAR

Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine,

Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,

Okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verildi."