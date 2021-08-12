Anne babalar dikkat: Velilere aşı zorunlu mu? Bakan Koca sinyali verdi...

Yüz yüze eğitim için aşı şartına dair açıklamalarda bulunan Bakan Koca'nın akabinde aileler, “Anne ve baba aşı olmadıysa çocuk okula gidemeyecek mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından milyonalarca öğrenci velilerini ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Okulların açılmasına dair net konuşan Bakan Koca, “Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek mecburiyetinde olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Akabinde henüz aşı yaptırmamış aileler, aşı zorunluluğuna dair gelişmeleri araştırmaya başladı.

Aşı olmayanların çocukları okula alınmayacak mı? Aşı olmayanların çocukları yüz yüze eğitime başlamayacak mı? Velilere aşı zorunlu mu? soruları gündemde yerini aldı.

İşte Fahrettin Koca'nın velilerin aşılanması ve pcr testi hakkındaki açıklamaları...

VELİLERE AŞI ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitim için yeni önlemlerin de hazırlandığını söyleyen Bakan Koca, aşı olmayan öğretmenin kalmayacağını, velilerin ise ya aşılarını tamamlayacağını ya da düzenli olarak PCR testi yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim ve iş yaşamının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test neticelerinin negatif olduğunu göstermelidir.

Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek mecburiyetinde olacaklar. Bunun ayrıntılarını alakalı kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar sonucunda ilan edeceğiz.

Tekrar ifade etmek istiyorum yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı, iş ve eğitim yaşamı için artık bir teşvik ve tercih değil toplumsal bir ödevdir."