Antalya'da eğitime 'yağış' engeli

Antalya'da kuvvetli yağış nedeniyle Kumluca, Kemer ve Finike ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından Antalya'da bu gece itibariyle aşırı yağış etkili olacak.

Yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış bekleniyor.

3 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Yapılan uyarının ardından Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verme kararı alındı.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir." dedi.

Finike Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir." denildi.

ENGELLİ VE HAMİLE PERSONEL DE İZİNLİ SAYILACAK

Vali Ersin Yazıcı da sosyal medya hesabından, "İlçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 30 Aralık Perşembe günü Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerimizde tüm eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu ilçelerdeki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." paylaşımında bulundu.