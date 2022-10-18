AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları tarihleri!

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavlarının hangi gün ve tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Peki AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? İşte 2022 AÖF güz dönemi ara sınavları tarihleri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ve güz dönemine ait sınav tarihleri sorgulanıyor. Pek çok öğrenci "AÖF sınavları ne zaman yapılacak?" sorusunu araştırıyor. Peki AÖF güz dönemi sınavları ne zaman?

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman?

2022 yılı AÖF güz dönemi sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlandı. İlgiyle takip edilen sınav takvimi böylece belli oldu. Açıklanan tarihlere göre AÖF güz dönemi ara sınavları 10 ve 11 Aralık 2022, dönem sonu sınavlarıysa 21 ve 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi sınavları tarihleri!

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri de sık sık sorgulanıyor. Yayımlanmış olan sınav takviminin ardından tarihler belli oldu. Takvime göre AÖF bahar dönemi ara sınavı 15- 16 Nisan 2023 tarihlerinde, dönem sonu sınavı ise 27- 28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.