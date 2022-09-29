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    AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt işlemleri ile ilgili tarihleri açıkladı. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
    • 29.09.2022 - 16:03
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    AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırmak isteyenler, detayları araştırmaya başladı.

    Üniversiteyi açıktan okumaya hazırlananlar, AÖF kayıtlarının nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor.

    AÖF kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

    AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecek.

    Bu kapsamda da, "AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?" sorusu gündemdeki yerini almaya başladı.

    Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte yanıtı...

    AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

    AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak.

    Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

    Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

    Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

    Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

    AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? #1


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