AÖF kayıtları ne zaman bitecek? 2022 Anadolu Üniversitesi (AÖF) kayıt ve sınav tarihleri!

AÖF kayıtları ne zaman bitecek? 2022 Anadolu Üniversitesi (AÖF) kayıt ve sınav tarihleri!

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin tarihleri ve ne zaman biteceği merak ediliyor. Kayıt işlemleri 3 Ekim günü başlamıştı. Peki AÖF kayıtları ne zaman bitecek? İşte 2022 AÖF kayıt ve sınav tarihleri...

AÖF kayıt yenileme işlemleri yakından sorgulanıyor. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan sürdürmek isteyen pek çok öğrenci Anadolu Üniversitesine kayıt yaptırmak istiyor. Bununla beraber ders seçimi yapmayan öğrencilerin banka ödeme bilgileri ise oluşmuyor. Peki AÖF kayıtları ne zaman bitecek?

AÖF kayıtları ne zaman bitecek?

AÖF kayıtlarını erken vakitte tamamlamış olan adaylar akademik takvimi merak ediyor. Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı İktisat ve İşletme Fakültesi sınav tarihleri de duyuruldu.

Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 gününde başlamıştı. Kayıt yenilemek için son tarih ise 17 Ekim 2022 Pazartesi günü olmuş olacak.

Ayrıca kayıt süresince aşırı yoğunluk yaşanmaması için kayıt işlemleri saat 22.00 itibariyle bitecek. Öğrencilere yönelik ara sınav ve dönem sonu sınavlarının tarihleri de belli oldu.

AÖF güz ve bahar dönemi sınav takvimine göre;

Güz Dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık 2022

Güz Dönemi Dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara sınavları 15-16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

2022 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Katkı payı ödemeleri için ise son yatırma tarihi 17 Ekim olarak açıklandı. Kayıt yenileme ücreti, ders seçiminin sonrasında açıklanmakta. AÖF kayıt ücretleri kredi kartı ya da banka kartı ile Ziraat Bankası ATM’leri üzerinden, mobil ve internet bankacılığı vasıtasıyla yapılabiliyor.