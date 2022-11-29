AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF sınav giriş belgesi ve sınav tarihleri!

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF sınav giriş belgesi ve sınav tarihleri!

2022-2023 eğitim yılının AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri açıklandı. Öğrenciler sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı. Peki AÖF sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

AÖF öğrencileri, sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. Pek çok öğrenci "AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?" sorusunu merak ediyor. Peki AÖF sınavları ne zaman uygulanacak? İşte AÖF Güz Dönemi ayrıntıları...

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz duyurulmadı. Ancak konu hakkında duyuru yayımlandığında sayfamıza ekleyeceğiz. AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde ve AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde uygulanmış olacak.

AÖF Bahar Sınavı ne zaman?

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023 AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman gerçekleşecek?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.