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    AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2022

    Bütünleme yapmayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, yaz okulu tarihlerini duyurdu. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, sınavlar ne zaman yapılacak? İşte tarihleri...
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 10:32
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    AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2022

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

    Sonuçların ardından başarılı olamayan öğrenciler yaz okulu ile ilgili araştırmalara başladı.

    2012-2013 öğretim yılından itibaren açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmıyor.

    AÖF, yaz okulu ile sınavları gerçekleştiriyor.

    Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve sınavı ne zaman, kimler girebilir? İşte ayrıntılar...

    2022 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

    2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

    Yaz Okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

    Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

    AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2022 #1

    AÖF yaz okulu sınavı kaç sorudan oluşuyor?

    Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

    AÖF yaz okuluna kimler girebilir?

    Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

    AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2022 #2

     

     


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