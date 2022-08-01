AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte yapılacak? Sınav online mı?

AÖF yaz okulu sınavı hangi tarihte yapılacak? Sınav online mı?

AÖF yaz okulu sınavı hakkında merak edilenler sosyal medyada gündeme geldi.Sınav tarihi ve sınavın şekli merak konusu oldu.İşte detaylar..

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavları bitti.Bu sınavların bitmesinin ardından gözler AÖF Yaz okulu sınavına çevrildi.

Öğrenciler, AÖF Yaz okulu sınavının ne zaman ve saat kaçtaolacağı gibi sorulara cevap arıyor.Peki AÖF Yaz okulu sınavı nasıl ve hangi tarihte yapılacak? İşte sınava ilişkin detaylar...

AÖF Yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF Yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.Sınav yüz yüze olacak.

AÖF Yaz okulu sınavı online mı?

En çok merak edilen konular arasında yer alan AÖF sınavının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı konusu belli oldu.13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak sınav yüz yüze yapılacak.