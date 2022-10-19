AÖL 1. dönem sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri için geri sayım sürüyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2022-2023?

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt olan öğrenciler, 1. dönem sınavlarına girmek için hazırlanmaya başladı.

AÖL sınavları için katılım ücretini ödeme 14 Ekim tarihinde son bulurken, ilk kayıt işlemleri 17 Ekim 2022 tarihinde sona erdi.

Kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı AÖL sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

Bu sınavların tarihlerini öğrenmek isteyenler, "AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte yanıtı...

AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak.

Sınavların tam tarihi ise Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanacak.

Sınavlar online mi olacak?

MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre; AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.