AÖL 3. dönem sınavları devam ediyor! 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınavları devam ediyor! 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınavları online sistem üzerinden devam ediyor. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler ise AÖL 3. dönem sınav sonuç tarihini araştırıyor. Peki 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav giriş ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, 'AÖL 3. dönem sınavları ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt arıyor.

3 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve online sistem üzerinden devam eden AÖL 3. dönem sınavları, 7 Temmuz 2021 tarihinde yani bugün sona erecek.

AÖL online sınavlarını tamamlayan öğrenciler ise AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrencilerin katılım sağladığı AÖL sınavları ve sonuçları belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleşiyor. Peki 2021 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim lisesi (AÖL) online sınav giriş sayfası, 3 Temmuz'dan itibaren öğrencilerin erişimine açılmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları, 3 Temmuz saat 09:30'dan 7 Temmuz saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.

Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "https://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebilecek. AÖL sonuçları için net tarih verilmedi ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Açık lise (AÖL) 3. dönem sınavlarına ilişkin sonuçların erişime açılması halinde haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.

SINAVIN UYGULANMASI

Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacak.

Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecek.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak.

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebilecek.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacak.