AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖL yenileme son gün ne zaman?

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖL yenileme son gün ne zaman?

Açık öğretim liseleri için kayıt yenileme tarihleri ve ücreti öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..

Açık Öğretim Lisesi’nde ertelenen 1. Dönem sınavları için süreç kaldığı yerden devam ederken MEB’ten (Milli Eğitim Bakanlığı) kayıt yenileme duyurusu geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Lise programında okuyan öğrencileri, kayıt işlemlerine dair detayları merak ediyor.

Peki, AÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman? AÖL kayıt yenileme ücreti 2021 ne kadar? İşte MEB AÖL açıklamaları..

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan AÖL sınavlarının 25 Şubat tarihine ertelenmesinin ardından kayıt yenileme tarihlerinde beklenen açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre,Açık öğretim lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere, tekrar açıldı.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Eylül ve Ekim aylarında 2021 dönemi için ilk (yeni ) kayıt ve kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinden aktif olan öğrencilerin, tekrar ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemi için ücret yatırmalarına ve başka bir işlem tesis etmelerine gerek yoktur. Bu öğrencilerimiz isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilirler.

2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı 1. Dönemde örgün eğitim kurumlarında aktif olan öğrencilerin ilk (yeni) kayıtları alınmayacaktır.

AÖL’de kayıt yaptıracak öğrenciler şu adımları izleyecek. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır.

Bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.