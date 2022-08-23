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AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimlerine devam eden öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte detaylar..