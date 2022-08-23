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- AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?
AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?
- 23.08.2022 - 11:57
- Güncelleme : 23.08.2022 - 12:01
Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihi ve sınav takvimi en çok araştırılan konular arasında...
AÖL 3.dönem sınav sonuçları 29 Temmuz'da biterken 5 Ağustos tarihinde de açıklandı.
Açık öğretim lisesi 3. dönem sınavlarının 20 - 29 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmasıyla gözler AÖL ek sınav tarihlerine çevrildi.
AÖL kayıt yenileme tarihi ne zaman?
İşte Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman? sorusuna gelen yanıtlar...
Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tarihi 22 Ağustos 2022 ile 7 Ekim 2022 arasında gerçekleşecek.
7 Ekim 2022 tarihinin mesai bitiminde sona erecektir.
AÖL kayıt ücreti ne kadar?
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve kayıt ücretleri 50,00 TL olarak belirlenmiştir.
Ücreti T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'na yatırabilirsiniz.
Ödemelerinizi, https://odeme.meb.gov.tr/ sitesinden online olarak da gerçekleştirebilirsiniz.