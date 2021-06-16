AÖL mazeretli kayıt yenileme ne zaman? 2021 MEB AÖL kayıt yenileme ve sınav takvimi

AÖL mazeretli kayıt yenileme ne zaman? 2021 MEB AÖL kayıt yenileme ve sınav takvimi

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Haziran tarihinde sona ermesinin ardından gözler, AÖL mazeretli kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. Peki 2021 AÖL mazeretli kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Haziran 2021 tarihinde sona erdi.

İlk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini kaçıran adaylar, gözlerini AÖL mazeretli kayıt tarihlerine çevirdi. Öte yandan Açık liseden mezun olmak isteyen öğrenciler de AÖL üçüncü dönem sınavlarının tarihlerini merak ediyor.

Bu kapsamda arama motorları üzerinden AÖL mazeretli kayıt yenileme ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? sorularına yanıt aranıyor.

Peki AÖL mazeretli kayıt yenileme ne zaman? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman? İşte 2021 MEB Açık Lise sınav tarihleri ve sınav takvimi...

AÖL MAZERETLİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 11 Haziran tarihi itibarıyla yapmayan öğrenciler için mazerete bağlı kayıt işlemleri 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak.

MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.''





AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

Yeni kayıt yaptıracak adayların Halk Eğitimi Merkezleri aracılığıyla biyometrik fotoğraflarını sisteme tanımlamaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemi yapacak adaylar, 18 Haziran tarihine kadar sınava girecekleri dersleri seçecek ve AÖL kayıt yenileme ücretini yatırarak Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrencilik durumunun aktif hale gelmesini bekleyecek.

AÖL kayıt yenileme ücreti 50 TL olarak belirlenirken, Okul Aile Birliği hesabına da ayrıca 5 TL yatırılacak.