AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavları iptal mi oldu?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavları iptal mi oldu?

Açık Öğretim Lisesi ınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı. İşte sonuçların açıklanacağı tarih..

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları geçtiğimiz haftalarda yapıldı.

Sınava giren binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklerken geçtiğimiz günler yaklaşık 60 bin öğrencinin sınavı kopya çektikleri gerekçesiyle iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kopya çektiği belirlenen öğrencilerin sınavları iptal edildi.

Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı olan 1 milyon 207 bin öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin yaklaşık 600 bini 1. dönem sınavlarında ter döktü.

Online olarak yapılan AÖL sınavları 9 Aralık ile 20 Aralık tarihleri arasında geçrekleştirildi. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı..

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken sonav sonuçlarının Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.