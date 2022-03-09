AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarında!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. dönem sınavları, 10 Mart'ta sona erecek. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 AÖL sınavı sonuç sorgulama ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları, 1 Mart'ta başladı ve 10 Mart tarihinde sona erecek.

Online olarak düzenlenen açık öğretim sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, AÖL 2. dönem sınav sonuçları için geri sayıma geçti.

Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmıyor.

Öte yandan, Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB AÖL sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte 2022 AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2022 AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları, aolweb.aol.meb.gov.tr sayfasında 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 1. dönem sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer vereceğiz.

AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "https://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor.



