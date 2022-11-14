Petrol
95.56
-0.45%
Euro
19.2073
-0.07%
Dolar
18.6019
0.31%
Altın
1.052
-0.13%
Borsa
4479
0.54%
Bitcoin
317.500
-0.94%
BTXN Coin
6.29
-4.55%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    2022 Kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okulların açılış günü

    Kasım ara tatiline çıkan öğrenciler, okula dönüş gününü merak ediyor. Peki okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 Kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okulların açılış günü

    2022-2023 eğitim öğretim yılında ara tatil vakti...

    Öğrenciler ve öğretmenler geçtiğimiz cuma günü 1 haftalık ara tatile çıktı.

    Dinlenmek ve tekrar yapmak için iyi bir fırsat olan ara tatilin ne kadar süreceği ve ne zaman biteceği araştırılıyor.

    Öğrenciler ve velilerin gündeminde okullar ne zaman açılacak sorusu yer alıyor.

    Peki kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okullar ayın kaçında açılacak? İşte detaylar...

    2022 Kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okulların açılış günü #1

    Ara tatil ne zaman bitecek?

    14 Kasım'da başlayan oara tatil, 18 Kasım'da sona erecek.

    Okullar ne zaman açılacak?

    21 Kasım 2022 Pazartesi günü okullar açılacak.


    Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama
    Gündem

    Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    'Donetsk bölgesi tam bir cehennem'
    Dünya

    'Donetsk bölgesi tam bir cehennem'

    Görüş Bildir