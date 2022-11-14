2022 Kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okulların açılış günü

Kasım ara tatiline çıkan öğrenciler, okula dönüş gününü merak ediyor. Peki okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ara tatil vakti...

Öğrenciler ve öğretmenler geçtiğimiz cuma günü 1 haftalık ara tatile çıktı.

Dinlenmek ve tekrar yapmak için iyi bir fırsat olan ara tatilin ne kadar süreceği ve ne zaman biteceği araştırılıyor.

Öğrenciler ve velilerin gündeminde okullar ne zaman açılacak sorusu yer alıyor.

Peki kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okullar ayın kaçında açılacak? İşte detaylar...

Ara tatil ne zaman bitecek?

14 Kasım'da başlayan oara tatil, 18 Kasım'da sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak?

21 Kasım 2022 Pazartesi günü okullar açılacak.