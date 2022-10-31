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Ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2022-2023 yılı eğitim ve öğretim dönemi devam ederken, "Ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusu öğrenci ve velilerin gündemine geldi.
- 31.10.2022 - 17:49
2022-2023 yılı eğitim ve öğretim dönemi başladı, öğrenciler okullarına ve öğretmenlerine kavuştu.
Uzun geçen bir yaz tatilinin ardından yoğun tempoya giren öğrenciler, ara tatilşi merak etmeye başladı.
Ara dönemde hem dinlenmeye hem de tatile çıkmaya hazırlananlar, "Ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, Ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte yanıtı...
Ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?
14-18 Kasım 2022 tarihinde, ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.
2022 VE 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
İlk ara tatil: 14-18 Kasım 2022
Yarıyıl tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023
İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023
Yaz tatili: 16 Haziran 2023