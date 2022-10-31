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Ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2022-2023 yılı eğitim ve öğretim dönemi devam ederken, "Ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusu öğrenci ve velilerin gündemine geldi.