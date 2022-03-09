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Ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?
- Haber Merkezi
- 09.03.2022 - 13:55
Milli Eğitim Bakanlığı, ders temposundan yorgun düşen öğrencilerin dinlenmesi için ara tatilleri böldü.
Öğrenciler uzun yıllardır dönem içerisinde sadece 15 tatilde dinlenirken, şimdi bu süre bazı değişimlere ve aylara bölündü.
Yani öğrenciler 15 tatilin ardından bir ara tatil daha vererek, bolca dinlenme fırsatı bulmaya başladı.
Binlerce öğrenci bu ara tatilin ne zaman geleceğini merak ederek, heyecanlı bekleyişlerine başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 yılı çalışma takviminde de ara tatil tarihleri duyuruldu.
Peki, Ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022? İşte yanıtı...
ARA TATİL NE ZAMAN?
15 tatilin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak.
Milli Eğitim Bakanlığı 2021 - 2022 yılı resmi takvimine göre yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak.
MEB’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ders zili 6 Eylül’de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.” denildi.