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Ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?

Ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?

2022'nin son ara tatili için geri sayım başlarken veliler ve öğrencilerin ise aklındaki tek soru, "Ara tatil ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?" oldu.