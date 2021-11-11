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- Ara tatilde karne verilecek mi? Ziller tatil için çalıyor...
Ara tatilde karne verilecek mi? Ziller tatil için çalıyor...
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 12:06
- Güncelleme : 11.11.2021 - 12:17
Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için sabırsızlanıyor.
12 Kasım Cuma gününden itibaren 9 günlük tatile dair merak edilenler de araştırılıyor.
6 Eylül'de pandemi gölgesinde okula dönen öğrenciler, ara tatilde karne verilip verilmeyeceğini sorguluyor. Peki ara tatil kaç gün sürecek, uzaktan eğitim var mı? Ara tatile karne verilecek mi? İşte yanıtı...
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Birinci dönem ara tatili 12 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Buna göre öğrenciler ve öğretmenler 9 günlük bir tatile sahip olacak.
ARA TATİLDE UZAKTAN EĞİTİM VAR MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceğini açıklamıştı. Buna göre öğrenciler ara tatilde uzaktan eğitim görmeyecek.
ARA TATİLDE KARNE VERİLECEK Mİ?
Ara tatilde öğrencilere karne verilmeyecek. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde karneler 15 tatilinde ve yıl sonunda veriliyor.