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Ara tatilde karne verilecek mi? Ziller tatil için çalıyor...

Ara tatilde karne verilecek mi? Ziller tatil için çalıyor...

2021-2022 eğitim yılının ilk ara tatili için ziller 12 Kasım Cuma günü çalacak. 9 günlük tatile çıkacak öğrenciler ise "karne verilecek mi" merak ediyor.