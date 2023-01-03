2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı, 4 Aralık tarihinde yapıldı. Şimdi gözler ise sınav sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Peki,Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hukuk Fakültesi mezunu ve en az 5 yıllık deneyime sahip olan arabucular, taraftsız bir şekilde orta yolu bulmaya çalışıyor.

Bu konumda çalışmak isteyenler ise " Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'nda" ter döküyor.

ÖSYM, 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'nı 4 Aralık tarihinde gerçekleşti ve arabulucu olmak isteyenler bu sınavda ter döktü.

Şimdi geriye bu sonuçların ne zaman açıklanacağına dair detaylar kaldı.

Bu kapsamda da, "Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arabuluculuk sonuçları 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Başarılı sıralaması

Adayların testten aldıkları ham puan kullanılarak, 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Sonuç bilgisi olarak; 70 ve üzerinde puan alan adaylar için “Başarılı” ibaresi, 70 puanın altında puan alan adaylar için “Başarısız” ibaresi yer alacak.