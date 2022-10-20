Arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için başvuruların başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Peki, Arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak,başvurular başladı mı?

"Alternatif uyuşmazlık çözümü" yöntemi olarak geçen arabuluculuk ile ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı.

Tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü göz olarak mahkemeye gitmeden veya mahkeme yönlendirmesi ile çözmelerine yardımcı olan arabulucular, sınavla bu göreve getiriliyor .

Arabulucu tarafları ortak noktada buluşturarak, bir uyuşmazlığın çözülmesini sağlıyor ve bu işe talep oldukça fazla.

Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı sayesinde de bu iş yapılabiliyor.

Bu sınava katılmak isteyenler de, "Arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte yanıtı..

Arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için başvuruların alınmaya başlandığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar; 4 Aralık'taki sınav için başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Başvurular 26 Ekim'de sona erecek. Arabulucuya ödenecek ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yeni ücret tarifesinde fiyatlar yüzde 100 artırıldı.