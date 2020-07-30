Ardahan'da öğretmenler, okul bahçesini temizledi

Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve idarecileri, okulların açılması ve bayram öncesinde okulun bahçesinde büyüyen yabani otları temizledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı ve kapalı olan okullar, yaz tatilinin bitmesinin ardından yeniden öğrencileri ağırlayacak. Kimi okullardaki öğretmenler ve idareciler, uzun bir süredir okullarında olmayan öğrencileri daha düzenli ve temiz bir eğitim alanı ile karşılamak için kolları sıvadı.

OKUL BAHÇESİNDE BÜYÜYEN OTLARI TEMİZLEDİLER

Ardahan'da Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve idarecileri, son günlerde yoğun yağış nedeniyle okulun bahçesinde büyüyen yabani otları temizlemek için çalışma yaptı.

Öğretmen ve idareciler, tırpan ve tırmık kullanarak otları biçti.

"YAŞASIN OKULUMUZ ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜK"

Okul Müdürü Osman Erdem, gazetecilere, Kurban Bayramı öncesi okul bahçesini temizlediklerini söyledi.

Yöre halkının ot biçmede kullandığı tırpanla da çalıştıklarını ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Biz 'Okul bizim yuvamız, yaşasın okulumuz.' şarkılarıyla büyüdük. Burası bizim iş alanımız. Bazı öğretmenlerimiz yaz tatili olmasına rağmen bizi yalnız bırakmadı. Onlara özellikle teşekkür ediyoruz. Yaz süresince eksiklerimizi tamamladık, sıra bahçeyi temizlemeye geldi. Arta kalan zamanımızı da çevremizin temizliği ve güzelliği için ayırdık."