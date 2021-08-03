Arkeoloji nedir, ne iş yapar? Arkeoloji bölümü mezunları...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğlencileri tercih heyecanı sardı. Tercih edilecek bölümlerden birisi olan Arkeoloji ise ilgi çekiyor. Peki, Arkeoloji nedir, ne iş yapar? İşte bölüm detayları

YKS maratonunu tamamlayan adaylar, tercih hazırlığı içine girdi.

Tercih heyecanı yaşayan adayların bazı seçecekleri bölümleri belirlerken bazıları ise henüz hangi bölümü yazacağına karar vermedi.

Kararsız kalan adaylar, Arkeoloji bölümünün ne olduğunu ve mezunlarının ne iş yaptığını merak ediyor.

Bölüme dair detayları öğrenmek isteyen adaylar, "Arkeoloji nedir, ne iş yapar?" sorusunu gündeme taşındı.

Peki, Arkeoloji nedir, ne iş yapar? İşte detaylar..

ARKEOLOJİ NEDİR?

Arkeoloji, geçmişten günümüze var olmuş olan toplulukların kültürel geçmişlerini, bu kültürlerin birbirlerine olan etkisini ve zaman içerisindeki değişimlerini incelemekle görevli tarih ve sosyoloji gibi dallara yardımcı olan bir bilim dalıdır.

ARKEOLOG NE İŞ YAPAR?

Arkeoloji bilimi ile uğraşan kişilere arkeolog denilmektedir.