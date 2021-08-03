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- Arkeoloji nedir, ne iş yapar? Arkeoloji bölümü mezunları...
Arkeoloji nedir, ne iş yapar? Arkeoloji bölümü mezunları...
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 20:37
- Güncelleme : 03.08.2021 - 20:39
YKS maratonunu tamamlayan adaylar, tercih hazırlığı içine girdi.
Tercih heyecanı yaşayan adayların bazı seçecekleri bölümleri belirlerken bazıları ise henüz hangi bölümü yazacağına karar vermedi.
Kararsız kalan adaylar, Arkeoloji bölümünün ne olduğunu ve mezunlarının ne iş yaptığını merak ediyor.
Bölüme dair detayları öğrenmek isteyen adaylar, "Arkeoloji nedir, ne iş yapar?" sorusunu gündeme taşındı.
Peki, Arkeoloji nedir, ne iş yapar? İşte detaylar..
ARKEOLOJİ NEDİR?
Arkeoloji, geçmişten günümüze var olmuş olan toplulukların kültürel geçmişlerini, bu kültürlerin birbirlerine olan etkisini ve zaman içerisindeki değişimlerini incelemekle görevli tarih ve sosyoloji gibi dallara yardımcı olan bir bilim dalıdır.
ARKEOLOG NE İŞ YAPAR?
Arkeoloji bilimi ile uğraşan kişilere arkeolog denilmektedir.
- Uygun kazı yerlerini bulmak için jeofiziksel araştırmalar yapmak ve hava fotoğrafçılığını kullanmak,
- Arkeolojik kazılar gerçekleştirmek,
- Kazı ekiplerini yönetmek,
- Kazıda elde edilen bulguları temizlemek, tasnif etmek ve kayıt altına almak,
- Radyokarbon tarihleme gibi laboratuvar testleri uygulamak,
- Bulguları diğer arkeolojik verilerle karşılaştırmak,
- Yazılı ve fotoğrafik elektronik veri tabanları üretmek,
- Personeli denetlemek ve yönlendirmek,
- Kazıda çıkan eserlerin nasıl görüneceğine dair sanal simülasyonlar oluşturmak,
- Geçmiş kültürlerin kökeni ve gelişimi ile ilgili teoriler geliştirmek,
- Yayınlanmak üzere rapor veya makale kaleme almak,
- Şehir planlama uygulamalarını kontrol etmek ve olası arkeolojik etkileri belirlemek,
- Arkeolojik kalıntıların korunması veya kaydedilmesi hakkında tavsiyelerde bulunmak,
- Önemli binaların ve anıtların korunmasını sağlamak.