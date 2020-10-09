Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde kurulu bulunan Borçka Barajı, baraj gölündeki kafes balıkçılığıyla gün geçtikçe daha çok tanınıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde kurulu bulunan Borçka Barajı, enerji üretiminin yanı sıra baraj gölündeki kafes balıkçılığıyla da ilgi görüyor.

ALABALIKLARA "TÜRK SAMONU" ADI

Artvin'deki Borçka Barajı gölünün 2009 yılında su ürünleri yetiştiricilerine açılmasının ardından kurulan 11 tesiste üretilen ve çoğunluğu "Türk somonu" olarak adlandırılan alabalıklardan oluşan balıklar, çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

Artvin Borçka Baraj gölündeki kafes balıkçılığı ilerliyor VİDEO

YILLIK ÜRETİM 5 BİN 645 BİN TON

Tesislerde incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, baraj gölündeki 11 tesisin yıllık üretim kapasitesinin 5 bin 645 tona ulaştığını belirtti.

BORÇKA'DAN JAPONYA'YA BALIK GİDİYOR

Tesislerde yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiğini anlatan Okur, buralarda üretilen balıkların başta Japonya olmak üzere Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerinde ihraç edildiğini bilgisini verdi.

Dursun Okur, üretilen balık kalitesinin Artvin'deki baraj göllerine ilgiyi artırdığını ve bunun sonucu olarak yoğun tesis kurma talebiyle karşılaştıklarını da anlattı.

"ÜLKE GENELİNDEKİ ÜRETİMİN YÜZDE 4'Ü BURADAN"

Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüsü tarafından Deriner Barajı gölünde de balık yetiştiriciliği yapılabilmesi için yürütülen çalışmada sona gelindiğini belirten Okur, şöyle konuştu:

"Burada yıllık 10 bin ton kapasite öngörülmektedir. Yusufeli Barajı da tamamlandığında ilimizin iç sulardaki yetiştiricilik kapasitesinin yıllık 25 bin tona ulaşması planlanıyor. Ayrıca Karadeniz'de 1.000'er ton kapasiteli 2 tesisimiz faaliyet göstermekte olup 1.500 ton kapasiteli 2 tesisin proje işlemleri de devam etmektedir. Artvin'deki kafes balıkçılığıyla yapılan üretim, ülke genelindeki üretimin yüzde 4'üne tekabül etmektedir.

2020'DE 20 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

2020 yılında 20 milyon dolarlık ihracat öngörüyoruz. Planlanan yetiştiricilik kapasitesine ulaşıldığında önümüzdeki 5 yılda bu rakam, 85 milyon dolar olacaktır."

TESİSLER İSTİHDAM KAYNAĞI

Borçka Baraj gölünde balık yetiştiren Mustafa Biberoğlu da tesiste 15 kişiye iş imkanı sağladıklarını ifade etti.

Biberoğlu, "Eskiden işçilerin parasını ödemekte dahi sıkıntı çekiyorduk. Son 5 yıldır Tarım Bakanlığı'nın devreye girmesiyle dış pazar oluştu, para kazanmaya başladık." dedi.