Aşı olmayan öğretmenler okula alınmayacak mı? Aşı olmayanlar bu açıklama sizin için!

Aşı olmayan öğretmenler okula alınmayacak mı? Aşı olmayanlar bu açıklama sizin için!

Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala, "Aşı olmayan öğretmenler okula alınmayacak mı?" sorusu gündeme geldi. Veliler bu soruya ilişkin yapılan açıklamayı merak ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası "yüz yüze" eğitime ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Öğretmen ve velilerin aşı olması için çağrı yapan Koca, "Aşı olmayan öğretmenler okula alınmayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Veliler ve özellikle aşı olmayan öğretmenler, "Aşı olmayan öğretmenler okula alınmayacak mı?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Aşı olmayan öğretmenler okula alınmayacak mı?

AŞI OLMAYAN ÖĞRETMENLER OKULA ALINMAYACAK MI?

Bakan Koca, "Aşı olmayan öğretmenler okula alınmayacak mı?" sorusuna ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Aşılanmayan öğretmenlerin okula alınmaması gibi bir durum olmaz. Biz öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının giderek arttığını, aşılanmamayı çok düşünmeyeceklerini düşünmek istemiyoruz.

Şu an en az 1 doz aşı yaptırmış öğretmen ve çalışanların sayısı yüzde 88'i buldu. Velilerimiz tedirgin olmasınlar. Velilerimizin aşılanmama durumu daha büyük risk oluşturacak. Aşı ya da PCR zorunluluğu getirmedik ama velilerimizin bu sorumluluğu alacağını biliyoruz."