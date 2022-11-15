Astsubay alımı başvuruları ne zaman başlıyor? BAŞVURU EKRANI...

Astsubay alımı başvuruları ne zaman başlıyor? BAŞVURU EKRANI...

Muvazzaf astsubay alımı başvuruları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin adresinden duyuruldu. Peki, Astsubay alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

2023 yılında astsubay olmak isteyenler için müjdeli haber, Milli Savunma Bakanlığı tarafından geldi.

2023 astsubay alımı başvuru duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi siteden yayınlandı.

Yayınlanan duyuruda başvuru tarihleri ve başvuru şartlarına dair detaylar da yer aldı.

Bunun üzerine adaylar, "Astsubay alımı başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Astsubay alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

Astsubay alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam edilecek olan muvazzaf astsubay alımı başvuru işlemleri personeltemin.msb.gov internet adresinden e-devlet şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru işlemleri 27 Kasım tarihinde son bulacak. Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları, fiziki sınav ve mülakat sınavı bilgileri kılavuz üzerinden öğrenilecek.

Adaylar ön başvurularını 27 Kasım 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapacaklar.

Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.



