ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF telafi sınavı sonuç tarihi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavları, 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) sınavları, 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde tamamlandı.

Söz konusu bütünleme sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar, gözlerini ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi.

Peki ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2022 ATA AÖF telafi sınavı sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavları, 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlendi. Üç oturumdan oluşan ATA AÖF sınavında her ders için 30 dakika sınav süresi verildi. ATA AÖF bütünleme sınavlarının ardından sınav sonuçları için araştırmalar başladı.

Ancak ATA AÖF bütünleme sınavı için sonuç tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.