ATA AÖF bütünleme sonuçları bekleniyor! 2021 ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bütünleme sınavlarının 3 Temmuz'da sona ermesinin ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sonuçları için nefesler tutuldu.

Final sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerin katılım sağladığı ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavları, 28 Haziran-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Sınavların tamamlanmasının ardından binlerce ATA AÖF öğrencisi, ATA AÖF bütünleme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarına başladı.

Peki ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çoğunlukla final sınavında istedikleri başarıyı elde edemeyen öğrencilerin katılım sağladığı ATA AÖF bahar yarıyılı online bütünleme sınavları, 28 Haziran-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı.

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYINLANDI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2020-2021 bahar yarıyılı online bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.

Yapılan duyuruda, ''Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (07 Temmuz 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.'' ifadelerine yer verildi.