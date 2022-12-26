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    ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF final sınavı tarihi!

    Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde öğrenim alan öğrenciler yıl sonu sınavlarının tarihini araştırıyor. Peki ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte final sınavı tarihi!
    • 26.12.2022 - 16:55
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    ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF final sınavı tarihi!

    AÖF 2022-2023 sınav takvimi son günlerde öğrenciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren AÖF'lü öğrenciler, yılın son sınavını yakından takip ediyor. Peki ATA AÖF final sınavı ne zaman?

    ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak?

    Akademik takvimde yer alan bilgilerine göre ATA AÖF final sınavı, 7-8 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Ayrıca öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olacaklar.

    Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplandığı biliniyor. Sadece Blok Uygulama derslerinde ise bu oran sene içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanmaktadır. Öğrencinin geçme ya da kalma durumunu başarı notu belirlemektedir. Bütün sınavlarda ise 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.


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