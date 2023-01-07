ATA AÖF final sınavları ne zaman başlayacak? 2022-2023 ATA AÖF final sınavı giriş belgesi sorgulama!

ATA AÖF final sınav tarihi ve giriş belgesi sık sık sorgulanıyor. Peki 2022-2023 ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte sınav tarihi ve detaylar...

ATA AÖF final sınavları tarihi ve saati merak ediliyor. Açıköğretim Fakültelerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, final sınavına sınav giriş belgelerinde yer alan okullarda girmiş olacaklar. Peki ATA AÖF final sınavları ne zaman?

ATA AÖF final sınavları ne zaman?

Final sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru sorulacak. Soruların cevaplanması için verilen sınav süresi ise 30 dakika olarak ifade edildi. ATA AÖF Final Sınavı'nın 1.Oturumu 7 Ocak 2023'te saat 09:30'da başlayacak ve 2. oturumu 7 Ocak'ta 14.00'da gerçekleşecek. 3 oturumu ise 8 Ocak 2023'te saat 09:30'da yapılacak.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere toplam 20 soru sorulmuş olacak. Bu soruların yanıtlanması için adaylara verilen süre ise 30 dakika olarak bilinmekte. Öğleden önceki oturumlar saat 09.30’da öğleden sonraki son oturum ise 14:00 itibariyle başlayacak.

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Atatürk Üniversitesi yarıyıl sonu final sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Sınav giriş belgesini almak isteyen öğrenciler obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden giriş yaparak sorgulama işlemini yapabilecekler.