ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuç tarihi 2021

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki 2021 ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavları, 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlendi.

Toplamda üç oturumda tamamlanan ara sınavların ardından sınavlara giren ve başarılı olup olmadığını merak eden binlerce açıköğretim öğrencisi, ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları için geri sayıma geçti.

''ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları (vize sonuçları) kaç günde açıklanacak?'' sorusu, Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiler ışığında yanıt buluyor.

Peki ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav soruları nereden, nasıl görüntülenir? İşte 2021-2022 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuç tarihi...

2021 ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 1 hafta sonra ilan edilir. Bu kapsamda sonuçların önümüzdeki haftaya kadar ilan edilmesi bekleniyor. Sisteme kayıtlı olan öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den öğrenebilir.

ATA AÖF SINAV SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Atatürk Üniversitesi yaptığı duyuruda, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklendiğini belirtti.

Devamında, ''lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (24 Kasım 2021) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.'' ifadeleri yer aldı.

2021-2022 ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Vize sınavlarının ardından gözler güz dönemi final sınav tarihlerine çevrildi. Atatürk Üniversitesi, güz dönemi final sınavları 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bütünlemeler ise 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

İşte, ATA AÖF akademik takvimi: