Ataşehir'deki LGS birincisi Abdullah, günde 10 saat ders çalıştı

Liseye hazırlık yapan imam hatip öğrencisi Abdullah, okuduğu okulun kendilerine geniş imkanlar sunduğunu ve birinciliğini günde 10 saat ders çalışarak kazandığını söyledi.

Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Ortaokul Bölümü'nde okuyan Abdullah Tarık Gümüş, bu yıl Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi.

Gümüş, sınavdaki başarısıyla adını Türkiye birincileri arasına yazdırırken sevincini öğretmenleri ve ailesiyle paylaştı.

Sınava hazırlıktan dolayı eve geç saatlerde gittiğini, günde ortalama 10 saat ders çalıştığını anlatan Gümüş, bu süreçte kendisine de vakit ayırdı.

"Yapacağıma inanıyordum"

Yorucu bir süreç atlattığını söyleyen Gümüş, sınavdan önceki denemelerde 1 kere tam puan yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bazen denemelerde ikişer, üçer yanlışım oluyordu. Sınav sonucunu duyduğumda çok mutlu oldum. Beni tanıyanlar arayarak tebrik ettiler. Açıkçası ben de sınav sonucuna şaşırdım ama tam puan yapmayı çok istiyordum. Yapacağıma da inanıyordum. Sınavdan çıkınca moralim biraz düşüktü. Çünkü Türkçe zordu. Birkaç yanlışım olabileceğini düşündüm. Sınav sonuçları açıklandığında tam puan yaptım, çok mutlu oldum. Sınava hazırlanırken öğretmenlerim ve ailem hep yanımdaydı. Hatta öğretmenlerim ailemden daha çok bile ilgilenmiş olabilir. Çünkü onlarla daha çok vakit geçirdim. Öğretmenlerimle sınava hazırlandım."





Hedefi matematik profesörü olmak

Tercih dönemini sabırsızlıkla beklediğini aktaran Gümüş, lise tercihinde gönlünde ilk sıranın Kartal İmam Hatip Lisesi olduğunu anlattı. Gümüş, en sevdiği dersin matematik olduğunu dile getirerek, "Gelecekte hedefim matematik profesörü olmak." diye konuştu.

İmam hatip okullarının çok kaliteli olduğunu ifade eden Gümüş, "İmam hatip okulları öğretmen kalitesi, imkanları çok iyi. Burada dini eğitimimizi de alıyoruz. Öğrencilerin imama hatip okullarında okumasını tavsiye ediyorum. Burada çok kalitesi eğitim var." ifadelerini kullandı.

"İmam hatiplilerden böyle başarıların çıkması çok güzel"

Anne Sema Gümüş ise oğlunun sınav sonucunu öğrenince çok mutlu olduklarını ve onunla gururlandıklarını söyledi.

Oğlunun sınava hazırlanırken çok disiplinli dönem geçirdiğini aktaran Sema Gümüş, "Sürekli onu destekledik. Çünkü sabah erkenden evden çıkıyordu, akşam geç saatlere kadar okulda oluyordu. Süreç kolay olmadı. Abdullah zaten derslerini kolay anlayan bir çocuktu. Bizi fazla yormadı. Güzel bir sonuç oldu, çok mutluyuz. İmam hatiplilerden böyle başarıların çıkması çok güzel." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye birincisi olması imam hatip açısından çok güzel bir sonuç"

Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı Hidayet Özelçi de öğrencisinin sınavdan sonra tüm soruları doğru yanıtladığını kendilerine söylediğini belirtti.

Öğrencisinden böyle bir sonuç beklediklerini kaydeden Özelçi, sözlerini, "Çünkü ahlaki, davranış ve ders bakımından çok başarılı bir öğrencimizdi. Abdullah'ın LGS'de başarılı olmasına çok mutlu olduk. Abdullah'ın Türkiye birincisi olması imam hatip acısından da çok güzel bir sonuç oldu. İmam hatipli çocukları bu başarıyı elde etmesi çok güzel." diye tamamladı.