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    AUGİS sınav görev ücretleri 2022 ne kadar? AUGİS gözetmen, bina sorumlusu ve salon başkanı...

    Açıköğretim sınavlarında salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olarak görev alacak görevlilerin alacakları ücret belli oldu.İşte detaylar..
    • 25.07.2022 - 11:12
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    AUGİS sınav görev ücretleri 2022 ne kadar? AUGİS gözetmen, bina sorumlusu ve salon başkanı...

    Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (AUGİS) bilindiği gibi  Açıköğretim sınavlarında görevli olmak isteyen öğretmenlerin kullandığı sisteme verilen isimdir.

    Sınavda görev almak isteyenlerin alacakları sınav ücretleri belli oldu.Açıköğretim sınavlarında görev alan salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlularının sınavlarda alacakları ücretler açıklandı.

    AUGİS sınav görev ücretleri 2022 ne kadar? AUGİS gözetmen, bina sorumlusu ve salon başkanı... #1

    2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı günü saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev almak için talepte bulunabilirler.

    AUGİS sınav ücretleri ne kadar?

    AÖF sınav görevlilerine ödenecek ücret miktarı aşağıdaki şekildedir;

    Salon Başkanı: 200 TL

    Bina Sorumlusu: 280 TL

    Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL

    Gözetmen: 170 TL


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