AUZEF bahar vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF 16-17 Nisan sınav sonuçları...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 16-17 Nisan'da gerçekleşiyor. Sınavı tamamlayan adaylar ise, "Auzef vize sonuçları ne zaman açıklanır" yanıt arıyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavları başladı.

16 Nisan Cumartesi ve 17 Nisan Pazar olmak üzere iki gün boyunca yapılacak olan vize sınavları için öğrenciler ter döküyor.

Vize sonuçlarının yıl sonu değerlendirmesine katkısı yüzde 40 oranında olacak.

Sınavı tamamlayan adaylar, gözlerini sonuç tarihine çevirdi. AUZEF öğrencileri sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Peki, AUZEF bahar vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi ve ekranı...

AUZEF bahar vize sınavları saat kaçta?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sabah oturumları (1.ve 3. Oturum) saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te, 4. Oturum ise saat 15.00'te başlayacak.

AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Ancak bahar yarıyılı finallerinin 04-05 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olması nedeniyle vize sonuçları en geç Mayıs ayının ikinci haftası ilan edilecektir.

Sonuçları öğrenmek için https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Notlar, "Öğrenim Bilgileri" kategorisi "Sınav Sonuçları ve Notları" alanında yer alır.

AUZEF SINAV SONUÇLARI