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    AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? AUZEF telafi sonuç tarihi 2021

    1-5 Temmuz arasında gerçekleştirilen bütünleme sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Binlerce öğrenci "AUZEF büt sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 10:09
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    AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? AUZEF telafi sonuç tarihi 2021

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarını tamamladı.

    Sınavların ardından öğrenciler sınav sonuçlarının açılacağı tarihi araştırmaya başladı.

    AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? AUZEF bütler ne zaman açıklanacak?soruları araştırılıyor. Özellikle mezun olmayı bekleyen adaylar, sınav notunu öğrenmek için sabırsızlanıyor.

    Peki AUZEF bütünleme sonuçları 2021 hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar..

    AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    AUZEF bütünleme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.

    Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen sınavlar göz önüne alındığında, 2021 AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının 12 Temmuz'a kadar açıklanması bekleniyor.

    AUZEF bütünleme sınavlarının açıklanması sonrasında AUZEF akademik takviminin yayınlanması bekleniyor.

    AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? AUZEF telafi sonuç tarihi 2021 #1

     

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