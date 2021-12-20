AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF bitirme sınavı sonuç tarihi 2021

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları, 18-19 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki 2021 İÜ AUZEF bitirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme sınavı sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

AUZEF güz dönemi bitirme sınavları, 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplam 4 oturumda gerçekleşen final sınavlarının ardından sınava katılım sağlayan adaylar, AUZEF bitirme sınavı sonuçları için geri sayıma geçti.

Peki AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınava ve sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? İşte 2021-2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavı sonuç tarihi...

2021 AUZEF BİTİRME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi yönetiminden AUZEF final sınavı sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

Ancak geçtiğimiz dönemlerde sınav sonuçlarının bir hafta içerisinde açıklanması nedeniyle bu dönem de bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi telafi sınavları, 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde, final sınavları ise 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.